Virtus.pro одержали первую победу на OGA Dota PIT 2020

Сейчас проходит LAN-турнир по Dota 2 - OGA Dota PIT 2020. Матчи СНГ региона проходят в период с 13-го по 23-е мая.

Cегодня в рамках матча группового этапа Virtus.pro обыграли Team Liquid.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1. Эта победа стала первой для команды под руководством Алексея "Solo" Березина на этом турнире. Ранее "медведи" проиграли для Ninjas in Pyjamas и Team Secret.

Вашему вниманию запись поединка между Virtus.pro и Team Liquid

Положение дел в группе В на данный момент: