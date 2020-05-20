Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 20 мая
Вашему вниманию поединки с участием СНГ-команд: Virtus.pro, Team Spirit и других
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 20 мая:
- HellRaisers vs Alliance - OGA Dota PIT 2020 Online. Европа и СНГ | Групповой этап -
- 16:00 FlyToMoon vs Khan - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
- 18:00 Team Secret vs Ninjas in Pyjamas - OGA Dota PIT 2020 Online. Европа и СНГ | Групповой этап -
- 18:00 -
- 19:00 Team Unique vs FlyToMoon - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
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Трансляция матчей OGA Dota PIT 2020 Online
Трансляция матчей Parimatch League Season 3
Трансляция матчей
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