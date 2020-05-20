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Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 20 мая

Dota 2
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Вашему вниманию поединки с участием СНГ-команд: Virtus.pro, Team Spirit и других

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 20 мая
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 20 мая:

  • HellRaisers vs Alliance - OGA Dota PIT 2020 Online. Европа и СНГ | Групповой этап -
  • 16:00 FlyToMoon vs Khan - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
  • 18:00 Team Secret vs Ninjas in Pyjamas - OGA Dota PIT 2020 Online. Европа и СНГ | Групповой этап -
  • 18:00 -
  • 19:00 Team Unique vs FlyToMoon - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
  • --

Трансляция матчей OGA Dota PIT 2020 Online

Трансляция матчей Parimatch League Season 3

Трансляция матчей

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