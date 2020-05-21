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OG обыграли в плей-офф NiP и вышли в финал верхней сетки OGA Dota PIT 2020

Dota 2
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Коллектив капитана "n0tail" будет бороться за место в гранд-финале турнира

OG обыграли в плей-офф NiP и вышли в финал верхней сетки OGA Dota PIT 2020
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Сейчас проходит LAN-турнир по Dota 2 - OGA Dota PIT 2020. Матчи СНГ региона проходят в период с 13-го по 23-е мая.

Сегодня в плей-офф соревнования OG обыграли Ninjas in Pyjamas со счетом 2:1.Таким образом, команда под руководством Йохана "n0tail" Сундштайна вышла в финал верхней сетки, где сыграет с Team Secret.

В свою очередь Ninjas in Pyjamas упали в нижнюю сетку, где сыграют с победителем пары Virtus.pro - ViKin.gg.

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