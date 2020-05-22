Украинские NaVi объявили об изменениях в составе по Dota 2

Официальный сайт украинской организации Natus Vincere обьявил об изменениях составе, который выступает в Dota 2.

Вместо Семёна "CemaTheSlayer" Кривули, к команде на испытательный срок присоединился Виталий "so bad" Ошманкевич.

В обновлённом составе NaVi смогут выступить уже совсем скоро - на LAN-турнире ESL One Birmingham 2020, который пройдёт с 24-го мая по 7-е июня.

На данный момент состав NaVi по Dota 2 выглядит следующим образом:

Владислав "Crystallize" Кристанек

Идан "MagicaL" Варданян

Павел "9pasha" Хвастунов

Виталий "so bad" Ошманкевич (испытательный срок)

Ильяс "Illias" Ганеев

Андрей "Mag" Чипенко (тренер)

Игорь "caff" Сидоренко (менеджер)

Виталий "Sword_Art" Петкин (аналитик)

Операционный директор Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров прокомментировал такое решение организации.

"Для начала хотим поблагодарить Семёна, что откликнулся на просьбу помочь в непростой ситуации и сделал это в лучшем виде, квалифицировавшись вместе с командой на Major в LA.

Но, к сожалению, за этот период нам не удалось наладить коммуникацию в текущем составе, что сложнее сделать онлайн при отсутствии буткемпов. Ожидаемо болельщики и сам клуб хотели больших результатов, и потому, пообщавшись с командой, решили делать изменения в составе. Перенос The International и турнирная экосистема как раз дают возможность протестировать новых игроков и синергию ребят между собой.

А пока что рады объявить о начале работы с Виталием "so bad" Ошманкевичем, который до этого проявил себя с положительной стороны как лидер в Vega Squadron, участвуя как в процессе подготовки и драфтах, так и в координации игры. Следующие недели станут испытательным периодом и для Виталия, и для состава в таком виде.

Мы будем искать лучший выход из сложившейся ситуации, работая над возможными вариантами в течение ближайших месяцев, и надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков".