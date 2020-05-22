  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Украинские NaVi объявили об изменениях в составе по Dota 2
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские NaVi объявили об изменениях в составе по Dota 2

Dota 2
(2 голосов)

Виталий "so bad" Ошманкевич пришел в команду на испытательный срок

Украинские NaVi объявили об изменениях в составе по Dota 2
Новина українською

Официальный сайт украинской организации Natus Vincere обьявил об изменениях составе, который выступает в Dota 2.

Вместо Семёна "CemaTheSlayer" Кривули, к команде на испытательный срок присоединился Виталий "so bad" Ошманкевич.

В обновлённом составе NaVi смогут выступить уже совсем скоро - на LAN-турнире ESL One Birmingham 2020, который пройдёт с 24-го мая по 7-е июня.

На данный момент состав NaVi по Dota 2 выглядит следующим образом:

ua Владислав "Crystallize" Кристанек
il Идан "MagicaL" Варданян
ru Павел "9pasha" Хвастунов
by Виталий "so bad" Ошманкевич (испытательный срок)
ru Ильяс "Illias" Ганеев

ua Андрей "Mag" Чипенко (тренер)
ua Игорь "caff" Сидоренко (менеджер)
ua Виталий "Sword_Art" Петкин (аналитик)

Операционный директор Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров прокомментировал такое решение организации.

"Для начала хотим поблагодарить Семёна, что откликнулся на просьбу помочь в непростой ситуации и сделал это в лучшем виде, квалифицировавшись вместе с командой на Major в LA.

Но, к сожалению, за этот период нам не удалось наладить коммуникацию в текущем составе, что сложнее сделать онлайн при отсутствии буткемпов. Ожидаемо болельщики и сам клуб хотели больших результатов, и потому, пообщавшись с командой, решили делать изменения в составе. Перенос The International и турнирная экосистема как раз дают возможность протестировать новых игроков и синергию ребят между собой.

А пока что рады объявить о начале работы с Виталием "so bad" Ошманкевичем, который до этого проявил себя с положительной стороны как лидер в Vega Squadron, участвуя как в процессе подготовки и драфтах, так и в координации игры. Следующие недели станут испытательным периодом и для Виталия, и для состава в таком виде.

Мы будем искать лучший выход из сложившейся ситуации, работая над возможными вариантами в течение ближайших месяцев, и надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
navi.gg
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...