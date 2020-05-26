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Вышел Battle Pass 2020 в Dota 2

Dota 2
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Свершилось! Три арканы, гильдии, испытания и многое другое

Вышел Battle Pass 2020 в Dota 2
Новина українською

Сегодня ночью Valve сделали релиз нового боевого пропуска к The International 2020 - Battle Pass 2020.

Разработчики добавили в игру систему гильдий, новые испытания, просто море новой визуальной "косметики". С полным списком изменений и добавленных возможностей вы можете ознакомиться на официальном сайте Dota 2.

Также было анонсировано новый летний ивент. В нем будут участвовать команды из 4-х игроков. Принять участие в этом событии смогут все игроки, независимо от наличия боевого пропуска.

Только за ночь после релиза Battle Pass 2020, его уже успели приобрести более 400 тысяч человек. Призовой фонд нового The International уже достиг отметки в 5 миллионов долларов, и будет продолжать только расти!

Напомним, 1-го мая Valve официально перенесли The International на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Источник:
dota2.com
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