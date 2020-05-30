ViKin.gg добровольно приняли техническое поражение в финале OMG Cup 3

В период с 18-го по 30-е мая проходил LAN-турнир по Dota 2 - OMG Cup 3.

Сегодня должен был состоятся финальный поединок между ViKin.gg и CR4ZY. Но один из участников главного матча соревнования, а именно ViKin.gg в прямом смысле отдал победу сопернику.

В своем официальном твиттере ViKin.gg сообщили, что приняли техническое поражение. Причины такого решения неизвестны.

Таким образом, команда CR4ZYстала победителем OMG Cup 3.

Итоги соревнования: