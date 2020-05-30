Dota 2
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ViKin.gg добровольно приняли техническое поражение в финале OMG Cup 3
Об этом европейская команда сообщила в своем твиттере
В период с 18-го по 30-е мая проходил LAN-турнир по Dota 2 - OMG Cup 3.
Сегодня должен был состоятся финальный поединок между ViKin.gg и CR4ZY. Но один из участников главного матча соревнования, а именно ViKin.gg в прямом смысле отдал победу сопернику.
В своем официальном твиттере ViKin.gg сообщили, что приняли техническое поражение. Причины такого решения неизвестны.
Таким образом, команда CR4ZYстала победителем OMG Cup 3.
Итоги соревнования:
- 1 место: CR4ZY — 4 000 долларов.
- 2 место: ViKin.gg — 1 500 долларов
- 3 место: OG Seed — 500 долларов
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Источник:Twitter ViKin.gg
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