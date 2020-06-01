Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 1 июня
Матч группового этапа Parimatch League Season 3 и Vulkan Fight Series
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 1 июня:
- Team Unique vs Khan - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
- Team Empire Hope vs OG Seed - -
Трансляция Parimatch League Season 3 доступна по ссылке.
Трансляция матчей Vulkan Fight Series
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