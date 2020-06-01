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Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 1 июня

Dota 2
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Матч группового этапа Parimatch League Season 3 и Vulkan Fight Series

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 1 июня
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 1 июня:

  • Team Unique vs Khan - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
  • Team Empire Hope vs OG Seed - -

Трансляция Parimatch League Season 3 доступна по ссылке.

Трансляция матчей Vulkan Fight Series

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