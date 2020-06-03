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Team Secret неожиданно проиграли Alliance и упали в нижнюю сетку ESL One Birmingham

Dota 2
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Команда Клемента "Puppey" Иванова терпит поражение в плей-офф

Team Secret неожиданно проиграли Alliance и упали в нижнюю сетку ESL One Birmingham
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С 24-го мая по 7-е июня проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Birmingham 2020. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

В регионе Европы и СНГ в дебютном матче Alliance обыграли Team Secret. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 команды шведской организации.

В свою очередь коллектив под руководством Клемента "Puppey" Иванова из-за этого поражения упал в нижнюю сетку соревнования.

Вашему вниманию запись поединка

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