Dota 2
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Team Secret неожиданно проиграли Alliance и упали в нижнюю сетку ESL One Birmingham
Команда Клемента "Puppey" Иванова терпит поражение в плей-офф
С 24-го мая по 7-е июня проходит онлайн-турнир по Dota 2 - ESL One Birmingham 2020. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.
В регионе Европы и СНГ в дебютном матче Alliance обыграли Team Secret. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 команды шведской организации.
В свою очередь коллектив под руководством Клемента "Puppey" Иванова из-за этого поражения упал в нижнюю сетку соревнования.
Вашему вниманию запись поединка
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