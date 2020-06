PSG.LGD победили Royal Never Give Up и вышли в гранд-финал ESL One Birmingham

В период с 26-го мая по 7-е июня проходит турнир по Dota 2 - ESL One Birmingham 2020. Призовой фонд - 55 000 долларов.

В матче китайского региона PSG.LGD в финале верхней сетки обыграли Royal Never Give Up. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Таким образом, команда Команда Сюй "fy" Линьсэня прошла в гранд-финал соревнования.

В свою очередь Royal Never Give Up из-за поражения упали в нижнюю сетку турнира, где сыграет с победителем пары Invictus Gaming - CDEC Gaming.