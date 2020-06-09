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Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 9 июня

Dota 2
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Поединки в рамках BLAST Bounty Hunt, BEYOND EPIC и OMG Summer Cup

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 9 июня
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 9 июня:

  • Reality Rift - Neon Esports - BTS Pro Series Season 2. ЮВА | Групповой этап -
  • B8 - TBD - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
  • OG Seed - Nemiga- -
  • Team Liquid - Nigma - BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
  • Cyberium.S - EXTREMUM - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
  • CR4ZY - Cyberium - OMG Summer Cup | Плей-офф | -
  • Alliance - NiP- BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
  • Team Empire Hope - TBD - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -

Трансляция матчей BEYOND EPIC

Трансляция матчей Vulkan Fight Series

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