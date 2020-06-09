Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 9 июня
Поединки в рамках BLAST Bounty Hunt, BEYOND EPIC и OMG Summer Cup
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 9 июня:
- Reality Rift - Neon Esports - BTS Pro Series Season 2. ЮВА | Групповой этап -
- B8 - TBD - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- OG Seed - Nemiga- -
- Team Liquid - Nigma - BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
- Cyberium.S - EXTREMUM - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- CR4ZY - Cyberium - OMG Summer Cup | Плей-офф | -
- Alliance - NiP- BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
- Team Empire Hope - TBD - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
Трансляция матчей BEYOND EPIC
Трансляция матчей Vulkan Fight Series
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