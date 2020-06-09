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Team Empire Hope вышла в финал верхней сетки Vulkan Fight Series

Dota 2
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"Империя" обыграла Khan в стартовом матче плей-офф

Team Empire Hope вышла в финал верхней сетки Vulkan Fight Series
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C 29 мая по 16 июня проходит онлайн-турнир по Dota 2 - Vulkan Fight Series. Призовой фонд составляет 10 000 долларов.

Сегодня в первом матче плей-офф Team Empire Hope обыграли Khan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Благодаря этой победе, Team Empire Hope вышли в финал верхней сетки, где сыграют с победителем пары OG Seed - Nemiga Gaming.

В свою очередь, команда Khan упала в сетку "лузеров", где её соперником станет кто-то из пары Nova - Family Team.

Вашему вниманию запись поединка между Team Empire Hope и Khan

Смотрите онлайн-трансляции других матчей по Dota 2.

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