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Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 11 июня

Dota 2
(1 голосов)

Матч дня в 20:30 - Alliance - Team Liquid в рамках BLAST Bounty Hunt

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 11 июня
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 11 июня:

  • EXTREMUM - Team Unique - Arena of Blood Season 2 | Групповой этап -
  • Empire Team Hope - B8 - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
  • Nigma - NiP - BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
  • EXTREMUM Staff - Team Spirit Staff - Epic Staff Battle | Плей-офф -
  • TBD - ViKin.gg - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
  • Alliance - Team Liquid - BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -

BLAST Bounty Hunt доступна по ссылке.

Трансляция матчей BEYOND EPIC

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