Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 11 июня
Матч дня в 20:30 - Alliance - Team Liquid в рамках BLAST Bounty Hunt
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 11 июня:
- EXTREMUM - Team Unique - Arena of Blood Season 2 | Групповой этап -
- Empire Team Hope - B8 - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- Nigma - NiP - BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
- EXTREMUM Staff - Team Spirit Staff - Epic Staff Battle | Плей-офф -
- TBD - ViKin.gg - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- Alliance - Team Liquid - BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
BLAST Bounty Hunt доступна по ссылке.
Трансляция матчей BEYOND EPIC
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