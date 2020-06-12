Team Empire Hope вышла в гранд-финал Vulkan Fight Series

В период с 29 мая по 13 июня проходит онлайн-турнир по дисциплине Dota 2 - Vulkan Fight Series. Призовой фонд составляет 10 000 долларов.

Сегодня проходил финал верхней сетки, в котором Team Empire Hope обыграли OG Seed. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, команда Сергея "EcNart" Слободяника прошла в гранд-финал турнира. В свою очередь, OG Seed упали в нижнюю сетку соревнования, где разыграют второй слот в главном матче чемпионата.