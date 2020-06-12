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Team Empire Hope вышла в гранд-финал Vulkan Fight Series
"Имперцы" обыграли в финале верхней сетки обыграли OG Seed 2:1
В период с 29 мая по 13 июня проходит онлайн-турнир по дисциплине Dota 2 - Vulkan Fight Series. Призовой фонд составляет 10 000 долларов.
Сегодня проходил финал верхней сетки, в котором Team Empire Hope обыграли OG Seed. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.
Благодаря этой победе, команда Сергея "EcNart" Слободяника прошла в гранд-финал турнира. В свою очередь, OG Seed упали в нижнюю сетку соревнования, где разыграют второй слот в главном матче чемпионата.
Запись матча доступна по ссылке: