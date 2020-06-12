  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Team Empire Hope вышла в гранд-финал Vulkan Fight Series
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Team Empire Hope вышла в гранд-финал Vulkan Fight Series

Dota 2
(2 голосов)

"Имперцы" обыграли в финале верхней сетки обыграли OG Seed 2:1

Team Empire Hope вышла в гранд-финал Vulkan Fight Series
Новина українською

В период с 29 мая по 13 июня проходит онлайн-турнир по дисциплине Dota 2 - Vulkan Fight Series. Призовой фонд составляет 10 000 долларов.

Сегодня проходил финал верхней сетки, в котором Team Empire Hope обыграли OG Seed. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, команда Сергея "EcNart" Слободяника прошла в гранд-финал турнира. В свою очередь, OG Seed упали в нижнюю сетку соревнования, где разыграют второй слот в главном матче чемпионата.

Запись матча доступна по ссылке:

Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...