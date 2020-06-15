Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 15 июня
Матчи в рамках BEYOND EPIC и BTS Pro Series Season
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 15 июня:
- Alliance - Empire - BEYOND EPIC. Европа и СНГ | Групповой этап -
- Team Unique - ViKin.gg - BEYOND EPIC. Европа и СНГ | Групповой этап -
- Team Liquid - NiP - BEYOND EPIC. Европа и СНГ | Групповой этап -
- EG - CR4ZY - BTS Pro Series Season 2. Америка | Сезон -
Трансляция BTS Pro Series Season 2 доступна по ссылке.
Трансляция матчей BEYOND EPIC доступна по ссылке.
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