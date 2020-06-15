NaVi снялись с BEYOND EPIC. Украинская команда формирует состав

C 15 по 28 июня проходит турнир для Европы по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

Украинская организация Natus Vincere обьявила о том, что их команда пропустит это соревнование. NaVi снялиссь с турнира, их заменят B8 Esports.

Менеджер "рожденных побеждать" так прокомментировал это решение.