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NaVi снялись с BEYOND EPIC. Украинская команда формирует состав
Natus Vincere продолжает тестировать новый состав
C 15 по 28 июня проходит турнир для Европы по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.
Украинская организация Natus Vincere обьявила о том, что их команда пропустит это соревнование. NaVi снялиссь с турнира, их заменят B8 Esports.
Менеджер "рожденных побеждать" так прокомментировал это решение.
"Команда еще находится в процессе формирования, мы продолжаем тестировать игроков и, к сожалению, еще не готовы играть официальные игры. Поэтому вынуждены сняться с BEYOND EPIC. Хочу поблагодарить организаторов за понимание. Наших фанов прошу еще немного потерпеть, мы уже на финишной прямой и до конца месяца будем в боевой готовности", - рассказал Игорь Сидоренко .