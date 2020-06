NiP обыграли Team Empire в групповом этапе BEYOND EPIC

В период с 15 по 28 июня для Европы и СНГ проходит онлайн-турнир Dota 2 - BEYOND EPIC.

Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

В матче группового этапа Ninjas in Pyjamas обыграли Team Empire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0

Запись поединка между Ninjas in Pyjamas и Team Empire

