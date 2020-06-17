FlyToMoon обыграла Ninjas in Pyjamas в рамках BEYOND EPIC

В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

В дебютном для себя матче группового этапа FlyToMoon победила Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу FlyToMoon.

Таким образом, команда Богдана "Iceberg" Василенко заработала 3 очка и теперь занимаеет 3-е место в группе.