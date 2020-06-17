Dota 2
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FlyToMoon обыграла Ninjas in Pyjamas в рамках BEYOND EPIC
Команда Богдана "Iceberg" Василенко одержала уверенную победу
В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.
В дебютном для себя матче группового этапа FlyToMoon победила Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу FlyToMoon.
Таким образом, команда Богдана "Iceberg" Василенко заработала 3 очка и теперь занимаеет 3-е место в группе.
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