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Team Secret заработали первые очки на BEYOND EPIC
Команда Клемента "Puppey" Иванова обыграла Team Unique 2:0
В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.
Team Secret сегодня провела первый свой поединок на турнире. Команда Клемента "Puppey" Иванова в матче группы А сыграла с Team Unique. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.
Team Unique после этого поражения потеряли любые шансы на выход в плей-офф - коллектив Ивана "VANSKOR" Скорохода занял последнее место в группе А.
Матчи серии (запись по ссылке):
|#
|Группа A
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Nigma
|4
|3
|1
|9
|2.
| ViKin.gg
|4
|3
|1
|9
|3.
| OG
|4
|3
|1
|8
|4.
| Team Secret
|1
|1
|0
|3
|5.
| B8 Esports
|4
|1
|3
|3
|6.
| Team Unique
|5
|0
|5
|1