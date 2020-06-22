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Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Team Secret заработали первые очки на BEYOND EPIC

Dota 2
(1 голосов)

Команда Клемента "Puppey" Иванова обыграла Team Unique 2:0

Team Secret заработали первые очки на BEYOND EPIC
Новина українською

В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

Team Secret сегодня провела первый свой поединок на турнире. Команда Клемента "Puppey" Иванова в матче группы А сыграла с Team Unique. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Team Unique после этого поражения потеряли любые шансы на выход в плей-офф - коллектив Ивана "VANSKOR" Скорохода занял последнее место в группе А.

Матчи серии (запись по ссылке):

# Группа A
М
В
П
О
1. ​​ Nigma 4 3 1 9
2. ​​ ViKin.gg 4 3 1 9
3. ​​ OG 4 3 1 8
4. ​​ Team Secret 1 1 0 3
5. ​​ B8 Esports 4 1 3 3
6. ​​ Team Unique 5 0 5 1
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