Team Secret заработали первые очки на BEYOND EPIC

В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

Team Secret сегодня провела первый свой поединок на турнире. Команда Клемента "Puppey" Иванова в матче группы А сыграла с Team Unique. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Team Unique после этого поражения потеряли любые шансы на выход в плей-офф - коллектив Ивана "VANSKOR" Скорохода занял последнее место в группе А.

Матчи серии (запись по ссылке):