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Команда украинской организации NaVi представила новый состав по Dota 2
В команду пришли игроки под никами "young G" и "Immersion"
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила новый состав по Dota 2.
Коллектив "рожденных побеждать" пополнили Никита "young G" Бочко и Александр "Immersion" Хмелевской. В свою очередь команду покинули Идан "MagicaL" Варданян и Виталий "so bad" Ошманкевич.
Новый состав NaVi выглядит следующим образом:
Владислав "Сrystallize" Кристанек
Никита "young G" Бочко
Павел "9pasha" Хвастунов
Александр "Immersion" Хмелевской
Илья "illias" Ганеев
Андрей "Mag" Чипенко (тренер)
Виталий "Sword_Art" Петкин (аналитик)
Игорь "caff" Сидоренко (менеджер)