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Команда украинской организации NaVi представила новый состав по Dota 2

Dota 2
(1 голосов)

В команду пришли игроки под никами "young G" и "Immersion"

Команда украинской организации NaVi представила новый состав по Dota 2
Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere представила новый состав по Dota 2.

Коллектив "рожденных побеждать" пополнили Никита "young G" Бочко и Александр "Immersion" Хмелевской. В свою очередь команду покинули Идан "MagicaL" Варданян и Виталий "so bad" Ошманкевич.

Новый состав NaVi выглядит следующим образом:

ua Владислав "Сrystallize" Кристанек
by Никита "young G" Бочко
ru Павел "9pasha" Хвастунов
ru Александр "Immersion" Хмелевской
ru Илья "illias" Ганеев

ua Андрей "Mag" Чипенко (тренер)
ua Виталий "Sword_Art" Петкин (аналитик)
ua Игорь "caff" Сидоренко (менеджер)

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В статье: Natus Vincere
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Источник:
navi.gg
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