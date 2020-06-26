Тренер NaVi по Dota 2: Мы не видели дальнейшего развития в текущем составе

Сегодня, украинский киберспортивный клуб Natus Vincere представил новый состав по Dota 2.

Тренер "рожденных побеждать" Андрей "Mag" Чипенко так прокомментировал изменения в ростере команды.

"В связи с последними результатами команды и тем, что мы не видели дальнейшего развития в текущем составе, были мысли о необходимости сделать определённые замены. Ситуация с карантином и отмена The International в этом году стала отличной возможностью: мы решили, что настал идеальный момент перестроить состав для следующего сезона.

Вместе с игроками мы рассматривали разные варианты, и нам понадобилось какое-то время, чтобы найти подходящих кандидатов. Young G — молодой и сильный исполнитель, который хочет стать лучшим игроком на второй позиции. Никита обладает огромным потенциалом, который мы постараемся раскрыть в команде.

Immersion — настоящий профессионал с огромным пулом героев и отличным пониманием игры в целом. C приходом Александра у нас появилась дополнительная мотивация, и, что немаловажно, он взял на себя ключевую роль в команде.

Я уверен, что в текущем составе мы сможем достичь новых вершин и оправдать ожидания фанатов", - рассказал наставник Natus Vincere.