Royal Never Give Up победили PSG.LGD и вышли в финал верхней сетки BEYOND EPIC

В период с 21 по 28 июня для команд из разных частей мира проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

Сегодня в первом раунде плей-офф китайского региона Royal Never Give Up обыграли PSG.LGD. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Благодаря этой победе, коллектив Су "Flyby" Лея вышел в финале верхней сетки, где завтра проведет поединок с Vici Gaming за слот в гранд-финале соревнования.

В свою очередь PSG.LGD упали в нижнюю сетку. PSG предстоит матч на вылет со Sparking Arrow Gaming.

Запись матча между Royal Never Give Up и PSG.LGD будет немного позже доступна на этом twich-канале.