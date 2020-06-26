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Royal Never Give Up победили PSG.LGD и вышли в финал верхней сетки BEYOND EPIC

Dota 2
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PSG.LGD сыграют с Sparking Arrow Gaming в матче нижней сетки на вылет

Royal Never Give Up победили PSG.LGD и вышли в финал верхней сетки BEYOND EPIC
Новина українською

В период с 21 по 28 июня для команд из разных частей мира проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

Сегодня в первом раунде плей-офф китайского региона Royal Never Give Up обыграли PSG.LGD. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Благодаря этой победе, коллектив Су "Flyby" Лея вышел в финале верхней сетки, где завтра проведет поединок с Vici Gaming за слот в гранд-финале соревнования.

В свою очередь PSG.LGD упали в нижнюю сетку. PSG предстоит матч на вылет со Sparking Arrow Gaming.

Запись матча между Royal Never Give Up и PSG.LGD будет немного позже доступна на этом twich-канале.

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