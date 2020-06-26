Team Secret упала в нижнюю сетку BEYOND EPIC

В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

Сегодня состоялся полуфинал верхней сетки - в котором довольно неожиданно Team Liquid обыграла Team Secret. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой "жидких" со счетом 2:0.

Таким образом, коллектив Макса "qojqva" Брокера в финале верхней сетки сыграет с победителем пары FlyToMoon - Nigma.

В свою очередь команда Клемента "Puppey" Иванова упала в нижнюю сетку и ее ожидает поединок на вылет против ViKin.gg.