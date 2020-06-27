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Vici Gaming прошли в гранд-финал китайского региона BEYOND EPIC
VG в финале верхней сетки победили Royal Never Give Up 2:0
В период с 21 по 28 июня для команд из разных частей мира проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.
В финале верхней сетки Vici Gaming обыграла Royal Never Give Up. Встреча проходила в формате "Best of 3" и уверенной победой VG со счетом 2:0.
Благодаря этой победе, команда Цзэн "Ori" Цзяояна прошла в гранд-финал. В свою очередь Royal Never Give Up упали в нижнюю сетку, где получат еще одну возможность попасть в решающий матч турнира - RNG разыграют второй слот в гранд-финал с Sparking Arrow Gaming.
Запись матча между Vici Gaming и Royal Never Give Up (начало в 3:16:32)