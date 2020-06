Team Secret установила новый рекорд Dota 2 по количеству побед за 100 карт

Team Secret установила рекорд по количеству побед подряд в 100 турнирных матчей в Dota 2.

Команда Клемента "Puppey" Иванова выиграла 85 из 100 последних сыгранных карт. Предыдущий рекорд принадлежал Alliance - коллектив Джонатана "Loda" Берга в 2013 году одержал 83 побед в 100 поединках.

Вчера Team Secret победили в европейском дивизионе BEYOND EPIC - этот титул стал для команды шестым подряд. Ранее "сикреты" стали победителем WePlay! Pushka League Season 1 Division 1, Gamers Without Borders 2020, OGA Dota PIT 2020 Online, BLAST Bounty Hunt и ESL One Birmingham 2020 — Online.