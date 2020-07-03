Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 3 июля
Поединки в рамках OGA Dota PIT, DPL-CDA и Parimatch League
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 3 июля:
- IG - RNG - OGA Dota PIT 2020 Season 2. Китай | Групповой этап -
- IG - VG - DPL-CDA Professional League Season 2 | Групповой этап -
- CDEC - PSG.LGD - OGA Dota PIT 2020 Season 2. Китай | Групповой этап -
- EHOME - PSG.LGD - DPL-CDA Professional League Season 2 | Групповой этап -
- VR - HR - Parimatch League Season 3 | Плей-офф -
- CDEC - VG - OGA Dota PIT 2020 Season 2. Китай | Групповой этап -
- FTM - Team Unique - Parimatch League Season 3 | Плей-офф -
Трансляция матчей DPL-CDA Professional League Season 2 доступна по ссылке.
Трансляция матчей OGA Dota PIT 2020 Season 2 доступна по ссылке.
Трансляция матчей Parimatch League Season 3 доступна по ссылке.
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