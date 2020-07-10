Dota 2
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CDEC cтали чемпионом второго сезона OGA Dota PIT 2020
CDEC Gaming в гранд-финале победили Vici Gaming
В период с 1 по 10 июля проходил онлайн-турнир по Dota 2 - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд составляет 90 000 долларов.
Сегодня проходил гранд-финал турнира, в котором CDEC Gaming обыграли Vici Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончился со счетом 3:2 в пользу команді Чэнь "Victoria" Гуаньхуна.
Таким образом, CDEC стали чемпионом второго сезона OGA Dota PIT 2020 в китайском регионе и заработали 37 500 долларов. В свою очередь, VG заняли второе место и получили 19,5 тысяч долларов.
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