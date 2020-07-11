Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 11 июля
Поединки в рамках ONE Esports и DPL-CDA Professional League
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 11 июля:
- Fnatic - TnC - ONE Esports Dota 2 SEA League | Групповой этап -
- VG - RNG - DPL-CDA Professional League Season 2 | Групповой этап -
Трансляция матчей ONE Esports Dota 2 SEA League доступна по ссылке.
Трансляция матчей DPL-CDA Professional League Season 2 доступна по ссылке.
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