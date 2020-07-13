  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Керри Natus Vincere поднялся на первое место европейского ладдера Dota 2
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Керри Natus Vincere поднялся на первое место европейского ладдера Dota 2

Dota 2
(1 голосов)

Владислав "Crystallize" Кристанек достиг отметки в 10к MMR

Керри Natus Vincere поднялся на первое место европейского ладдера Dota 2
Новина українською

Официальный сайт Dota 2 опубликовал обновленный рейтинг MMR.

Керри команды украинской организации Natus Vincere - Владислав "Crystallize" Кристанек занял первое место в европейском ладдере.

В ТОП-10 лучших по Европе вошли три игрока VP.Prodigy: Егор "epileptick1d" Григоренко, Виталий "Save-" Мельник и Дмитрий "DM" Дорохин.

Напомним, 20 июня Crystallize достиг отметки в 10 000 MMR и стал 25-м профессиональным игроком Dota 2, которому покорилось это достижение.

Керри Natus Vincere поднялся на первое место европейского ладдера Dota 2 - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Dota 2
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...