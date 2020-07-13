Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Керри Natus Vincere поднялся на первое место европейского ладдера Dota 2
Владислав "Crystallize" Кристанек достиг отметки в 10к MMR
Официальный сайт Dota 2 опубликовал обновленный рейтинг MMR.
Керри команды украинской организации Natus Vincere - Владислав "Crystallize" Кристанек занял первое место в европейском ладдере.
В ТОП-10 лучших по Европе вошли три игрока VP.Prodigy: Егор "epileptick1d" Григоренко, Виталий "Save-" Мельник и Дмитрий "DM" Дорохин.
Напомним, 20 июня Crystallize достиг отметки в 10 000 MMR и стал 25-м профессиональным игроком Dota 2, которому покорилось это достижение.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Dota 2
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...