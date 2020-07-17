Призовой фонд The International 2020 достиг отметки в 29 миллионов долларов

52 дня назад начались продажи боевого пропуска в Dota 2 - Battle Pass 2020. Тогда Valve установили стартовый призовой фонд The International 2020 (чемпионат мира) 1,6 млн долларов.

За этот период призовой фонд TI 2020 достиг отметки в 29 миллионов долларов. Примечательно, что в прошлом году за тот же временной промежуток призовой фонд составлял 23,9 млн долларов.

Недавно, Valve продлили срок действия боевго пропуска до 19 сентября.