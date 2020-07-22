Двукратный чемпион мира n0tail назвал ТОП-3 лучших команд по Dota 2

Игрок OG Йохан "n0tail" Сундштайн назвал свой ТОП-3 сильнейших команд мира по Dota 2.

По мнению капитана OG в тройку лучших команд входят Nigma, PSG.LGD и Team Liquid. Примечательно, что n0tail давал это интервью на стриме Lupon WomboxCombo и люди в комментариях попросили киберспортсмена не учитывать в своем рейтинге Team Secret.

Свою команду Йохан также не включил в ТОП. Сундштайн не обьяснил это решения, скорее всего из-за не очень удачных результатов команды в последнее время.