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Двукратный чемпион мира n0tail назвал ТОП-3 лучших команд по Dota 2

Dota 2
(1 голосов)

Капитан OG не включил свою команду в рейтинг

Двукратный чемпион мира n0tail назвал ТОП-3 лучших команд по Dota 2
Новина українською

Игрок OG Йохан "n0tail" Сундштайн назвал свой ТОП-3 сильнейших команд мира по Dota 2.

По мнению капитана OG в тройку лучших команд входят Nigma, PSG.LGD и Team Liquid. Примечательно, что n0tail давал это интервью на стриме Lupon WomboxCombo и люди в комментариях попросили киберспортсмена не учитывать в своем рейтинге Team Secret.

Свою команду Йохан также не включил в ТОП. Сундштайн не обьяснил это решения, скорее всего из-за не очень удачных результатов команды в последнее время.

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Источник:
Lupon WxC
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