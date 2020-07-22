Dota 2
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Двукратный чемпион мира n0tail назвал ТОП-3 лучших команд по Dota 2
Капитан OG не включил свою команду в рейтинг
Игрок OG Йохан "n0tail" Сундштайн назвал свой ТОП-3 сильнейших команд мира по Dota 2.
По мнению капитана OG в тройку лучших команд входят Nigma, PSG.LGD и Team Liquid. Примечательно, что n0tail давал это интервью на стриме Lupon WomboxCombo и люди в комментариях попросили киберспортсмена не учитывать в своем рейтинге Team Secret.
Свою команду Йохан также не включил в ТОП. Сундштайн не обьяснил это решения, скорее всего из-за не очень удачных результатов команды в последнее время.
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Источник:Lupon WxC
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