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Natus Vincere вышли в полуфинал OGA Dota PIT 2020

Dota 2
(1 голосов)

NaVi победили VP.P со счетом 2:0

Natus Vincere вышли в полуфинал OGA Dota PIT 2020
Новина українською

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

В четвертьфинале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere уверенно обыграла VP.Prodigy. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, коллектив Павла "9pasha" Хвастунова прошел в полуфинал турнира, где сыграет против победителя пары Alliance - NiP. В свою очередь VP.Prodigy, из-за этого поражения, упали в нижнюю сетку OGA Dota PIT 2020.

Запись поединка между Natus Vincere уверенно и VP.Prodigy

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В статье: Natus Vincere
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