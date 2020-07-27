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OG обыграли ViKin.gg и прошли в полуфинал врхней сетки OGA Dota PIT 2020

Dota 2
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Команда Йохана "n0tail" Сундштайна победила со счетом 2:0

OG обыграли ViKin.gg и прошли в полуфинал врхней сетки OGA Dota PIT 2020
Новина українською

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

В 1/4 верхней сетки OG победили ViKin.gg 2:0. Встреча проходила в формате "Best of 3".

Благодаря этой победе, коллектив Йохана "n0tail" Сундштайна прошел в полуфинал "виннеров", где сыграет против победителя противостояния Nigma - FlyToMoon. А ViKin.gg теперь сыграют в первом раунде нижней сетки.

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Запись матча между OG - ViKin.gg (Видео с тайм-кодом, начало 5:11:35)

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