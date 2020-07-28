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NaVi проиграли Alliance в полуфинале OGA Dota PIT 2020

Dota 2
(2 голосов)

"Рожденные побеждать" упали в нижнюю сетку турнира

NaVi проиграли Alliance в полуфинале OGA Dota PIT 2020
Новина українською

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

Cегодня проходять полуфиналы верхней сетки. В первом поединке 1/2 команда украинской организации Natus Vincere проиграла Alliance. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать".

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Из-за этого поражения, NaVi упали в сетку "лузеров", где сыграют против победителя пары FlyToMoon - ViKin.gg. Что касается Alliance, команда прошла в финал верхней сетки, где сыграет с кем-то из пары OG - Nigma.

Запись поединка между NaVi и Alliance

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В статье: Natus Vincere
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