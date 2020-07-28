Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 28 июля
Поединки плей-офф второго сезона OGA Dota PIT 2020
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 28 июля:
- VP.Prodigy - NiP - OGA Dota PIT 2020 Season 2. Европа и СНГ | Плей-офф -
- ViKin.gg - NiP - OGA Dota PIT 2020 Season 2. Европа и СНГ | Плей-офф -
Трансляция матчей OGA Dota PIT 2020 Season 2 доступна по ссылке.
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