Nigma сыграют с Alliance в финале верхней сетки OGA Dota PIT 2020

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

В полуфинале верхней сетки Nigma обыграла OG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой Nigma со счетом 2:0.

Благодаря этой победе, команда Амера "Miracle-" аль-Баркави прошла в финал "виннеров", где сыграет против коллектива Йохана "n0tail" Сундштайна - Alliance.

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