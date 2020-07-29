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NaVi заняли 5-6 место на OGA Dota PIT 2020

Dota 2
(1 голосов)

Natus Vincere проиграли FlyToMoon во втором этапе плей-офф нижней сетки

NaVi заняли 5-6 место на OGA Dota PIT 2020
Новина українською

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

Сегодня проходил второй раунд плей-офф нижней сетки. Команда украинской организации Natus Vincere проиграла FlyToMoon. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, NaVi заняли 5-6 место, покинули турнир и заработали 8 500 долларов. В свою очередь FlyToMoon сыграют в третьем раунде матчей на вылет - коллектив Богдана "Iceberg" Василенко встретится с OG.

Вчера, Natus Vincere в полуфинале верхней сетки уступили Alliance.

Запись поединка между NaVi и FlyToMoon (две карты)

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В статье: Natus Vincere
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