Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 4 августа
Поединки азиатского региона
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 4 августа:
- Voldemort - EXTREMUM - OMEGA League. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- TEMPO - MOTACI - OMEGA League. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- Evil Corporation - Cyberium Seed - OMEGA League. Закрытая квалификация | Групповой этап -
Трансляция матчей OMEGA League доступна по ссылке.
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