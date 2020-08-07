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EXTREMUM и 5Comrades квалифицировались в дивизион Divine на OMEGA League

Dota 2
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Матчи дивизиона Divine пройдут с 10 августа по 5 сентября

EXTREMUM и 5Comrades квалифицировались в дивизион Divine на OMEGA League
Новина українською

Команды EXTREMUM и 5Comrades заняли первое и второе место в группе последнего шанса OMEGA League. Таким образом коллективы заработали право на участие в дивизионе Divine.

# Участники
М
В
П
О
1. ​​ EXTREMUM 2 2 0 6
2. ​​ 5Comrades 3 2 1 6
3. ​​ Evil Corporation 3 1 2 3
4. ​​ MOTACI 2 0 2 0

Еще два места в дивизионе Divine получили Khan и Voldemort - команды заняли третьи места в закрытой квалификации. Также слоты в Divine получат коллективы из групп C и D.

Поединки дивизиона Divine в рамках OMEGA League пройдут в период с 10 августа по 5 сентября. Призовой фонд составит 50 000 долларов. В турнире примут участие 16 команд.

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