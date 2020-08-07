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EXTREMUM и 5Comrades квалифицировались в дивизион Divine на OMEGA League
Матчи дивизиона Divine пройдут с 10 августа по 5 сентября
Команды EXTREMUM и 5Comrades заняли первое и второе место в группе последнего шанса OMEGA League. Таким образом коллективы заработали право на участие в дивизионе Divine.
|#
|Участники
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| EXTREMUM
|2
|2
|0
|6
|2.
| 5Comrades
|3
|2
|1
|6
|3.
| Evil Corporation
|3
|1
|2
|3
|4.
| MOTACI
|2
|0
|2
|0
Еще два места в дивизионе Divine получили Khan и Voldemort - команды заняли третьи места в закрытой квалификации. Также слоты в Divine получат коллективы из групп C и D.
Поединки дивизиона Divine в рамках OMEGA League пройдут в период с 10 августа по 5 сентября. Призовой фонд составит 50 000 долларов. В турнире примут участие 16 команд.
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