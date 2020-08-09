Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 9 августа
Матчи в рамках OMEGA League
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 9 августа:
- Execration - Cignal Ultra- OMEGA League. Asia Divine Division | Групповой этап -
- FTD - Aster.Aries - OMEGA League. Asia Divine Division | Групповой этап -
- HR - TEMPO - OMEGA League. Закрытая квалификация | Плей-офф -
- ViKin.gg - Empire - OMEGA League. Закрытая квалификация | Плей-офф -
- TBD - TBD - OMEGA League. Закрытая квалификация | Плей-офф -
Трансляция матчей OMEGA League доступна по ссылке.
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