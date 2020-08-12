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EXTREMUM одержали первую победу в дивизионе Divine в рамках OMEGA League

Dota 2
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EXTREMUM победили Voldemort 2:1

EXTREMUM одержали первую победу в дивизионе Divine в рамках OMEGA League
Новина українською

10-го августа стартовал онлайн турнир по Dota 2 - европейский дивизион Divine OMEGA League. Призовой турнир чемпионата составляет 50 000 долларов.

Cегодня в матче группового этапа EXTREMUM обыграли Voldemort. Команда Сергея "God" Брагина проводила первый свой поединок на этом чемпионате и одержала победу со счетом 2:1 - встреча проходила в формате "Best of 3".

Запись поединка между EXTREMUM и Voldemort

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