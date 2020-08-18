Nemiga поменяли ростер в Dota 2. В команде появился украинский игрок

Nemiga Gaming обьявила об изменениях в составе по Dota 2.

В начале лета команду покинули Евгений "Fervian" Аксёнов, Дмитрий "Nefrit" Тарасич и Максим "mellojul" Пнёв. В ростере коллектива остались Алексей "TheChosenOne" Караневич и Геннадий "Astral" Мотуз.

На смену ушедшим киберспортсменам пришли:

Евгений "tatakae" Репин - выступал за Team Empire;

Алексей "Ainkrad" Дивеевский - играл в составе Burning Fire и Heroic;

Олег "Lodine" Кваша - был стендином Nemiga.

Обновленный состав Nemiga Gaming по Dota 2: