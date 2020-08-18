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Nemiga поменяли ростер в Dota 2. В команде появился украинский игрок

Dota 2
(3 голосов)

Олег "Lodine" Кваша пополнил состав Nemiga Gaming

Nemiga поменяли ростер в Dota 2. В команде появился украинский игрок
Новина українською

Nemiga Gaming обьявила об изменениях в составе по Dota 2.

В начале лета команду покинули Евгений "Fervian" Аксёнов, Дмитрий "Nefrit" Тарасич и Максим "mellojul" Пнёв. В ростере коллектива остались Алексей "TheChosenOne" Караневич и Геннадий "Astral" Мотуз.

На смену ушедшим киберспортсменам пришли:

  • Евгений "tatakae" Репин - выступал за Team Empire;
  • Алексей "Ainkrad" Дивеевский - играл в составе Burning Fire и Heroic;
  • Олег "Lodine" Кваша - был стендином Nemiga.

Обновленный состав Nemiga Gaming по Dota 2:

  • Евгений "tatakae" Репин;
  • Алексей "Ainkrad" Дивеевский;
  • Алексей "TheChosenOne" Караневич;
  • Геннадий "Astral" Мотуз;
  • Олег "Lodine" Кваша.
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