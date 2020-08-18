Dota 2
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Nemiga поменяли ростер в Dota 2. В команде появился украинский игрок
Олег "Lodine" Кваша пополнил состав Nemiga Gaming
Nemiga Gaming обьявила об изменениях в составе по Dota 2.
В начале лета команду покинули Евгений "Fervian" Аксёнов, Дмитрий "Nefrit" Тарасич и Максим "mellojul" Пнёв. В ростере коллектива остались Алексей "TheChosenOne" Караневич и Геннадий "Astral" Мотуз.
На смену ушедшим киберспортсменам пришли:
- Евгений "tatakae" Репин - выступал за Team Empire;
- Алексей "Ainkrad" Дивеевский - играл в составе Burning Fire и Heroic;
- Олег "Lodine" Кваша - был стендином Nemiga.
Обновленный состав Nemiga Gaming по Dota 2:
- Евгений "tatakae" Репин;
- Алексей "Ainkrad" Дивеевский;
- Алексей "TheChosenOne" Караневич;
- Геннадий "Astral" Мотуз;
- Олег "Lodine" Кваша.
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