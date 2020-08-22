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496 Gaming стали чемпионом OMEGA League Asia Divine Division

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496 Gaming обыграли Execration 3:1

496 Gaming стали чемпионом OMEGA League Asia Divine Division
Новина українською

В период с 1 по 22 августа проходил онлайн-турнир - Divine дивизион азиатского региона OMEGA League. 12 команд разыгрывали между собой призовой фонд в размере 40 000 долларов.

Сегодня в гранд-финале 496 Gaming победили Execration. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1. Таким образом, команда Ньен "Yasy" Тяу Лоя стала чемпионом OMEGA League Asia Divine Division и заработала 14 тысяч долларов.

Итоги турнира:

  • 1 место: 496 Gaming — 14 000 долларов.;
  • 2 место: Execration — 7 500 долларов.;
  • 3 место: Neon Esports — 5 000 долларов;
  • 4 место: EHOME.Immortal — 3 500 долларов.

Запись гранд-финала OMEGA League Asia Divine Division

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