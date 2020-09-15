Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 15 сентября
Матчи в рамках 3-го сезона BTS Pro Series Season
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 15 сентября:
- TnC - Neon Esports - ESL One Thailand 2020 — Online. Азия | Плей-офф -
- HR - B8 - BTS Pro Series Season 3. Европа и СНГ | Групповой этап -
- Empire - B8 - BTS Pro Series Season 3. Европа и СНГ | Групповой этап -
- NiP - Khan - BTS Pro Series Season 3. Европа и СНГ | Групповой этап -
- 5men - Khan - BTS Pro Series Season 3. Европа и СНГ | Групповой этап -
- CR4ZY - Infamous - BTS Pro Series 3. Америка | Групповой этап -
Трансляция матчей BTS Pro Series Season 3 доступна по ссылке.
Трансляция матчей ESL One Thailand 2020 доступна по ссылке.
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