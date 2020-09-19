Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 19 сентября
Поединки в рамках BTS Pro Series
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 19 сентября:
- - TeamMagMa -
- - MTG-
- - B8 -
- - HR -
- - mudolems -
- - 5men -
- - CR4ZY -
Трансляция матчей BTS Pro Series Season 3 доступна по ссылке.
Трансляция матчей доступна по ссылке.
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