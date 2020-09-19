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Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 19 сентября

Dota 2
(1 голосов)

Поединки в рамках BTS Pro Series

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 19 сентября
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 19 сентября:

  • - TeamMagMa -
  • - MTG-
  • - B8 -
  • - HR -
  • - mudolems -
  • - 5men -
  • - CR4ZY -

Трансляция матчей BTS Pro Series Season 3 доступна по ссылке.

Трансляция матчей доступна по ссылке.

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