Ninjas in Pyjamas вышли в плей-офф верхней сетки BTS Pro Series

С 12 сентября по 30 сентября проходит онлайн-турнир по Dota 2 - 3-й сезон BTS Pro Series.

В матче группового этапа Ninjas in Pyjamas победили HellRaisers. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Это победа стала для команды Михаила "Misha" Агатова 4-й в группе и обеспечила NiP выход в плей-офф верхней сетки.

# Участники М В Н П О 1. ​​ mudgolems 8 6 2 0 14 2. ​​ ViKin.gg 8 5 2 1 12 3. ​​ Ninjas in Pyjamas 7 4 2 1 10 4. ​​ HellRaisers 7 3 2 2 8 5. ​​ 5men 7 3 1 3 7 6. ​​ Team Unique 8 3 1 4 7 7. ​​ Khan 7 1 4 2 6 8. ​​ Team Empire 8 0 3 5 3 9. ​​ B8 Esports 8 0 1 7 1