VP.Prodigy проиграли Team Secret в четвертьфинале OGA Dota PIT

Сегодня стартовали матчи европейского дивизиона турнира по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT. Призовой фонд соревнования составляет 175 000 долларов.

В 1/4 турнира VP.Prodigy потерпели поражение от Team Secret. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "сикретов".

Из-за этого проиграша команда Виталия "Save-" Мельника упала в нижнюю сетку плей-офф, где сыграют против Nigma, которых сегодня победила команда украинской организации Natus Vincere.

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В свою очередь VP.Prodigy в полуфинале сыграют против NaVi, соответственно.