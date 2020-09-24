NaVi проиграли Team Secret и упали в нижнюю сетку OGA Dota PIT

С 23 по 26 сентября проходят матчи европейского дивизиона турнира по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT. Призовой фонд соревнования составляет 175 000 долларов.

В полуфинале команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Secret. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

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Из-за этого поражения NaVi упали в сетку "лузеров", где сыграют против победителя пары 5men - OG. В свою очередь команда Клемента "Puppey" Иванова прошла в финал верхней сетки, где встретятся с лучшим из противостояния Team Liquid - Alliance.