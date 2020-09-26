NaVi прошли в полуфинал нижней сетки OGA Dota PIT

С 23 по 26 сентября проходят матчи европейского дивизиона турнира по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT. Призовой фонд соревнования составляет 175 000 долларов.

Во втором раунде нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла OG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать".

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В полуфинале сетки "лузеров" коллектив Богдана "Iceberg" Василенко сыграет против VP.Prodigy. В свою очередь команда Йохана "n0tail" Сундштайна покинула турнир, заняла 5-6 место и заработала 8 500 долларов.