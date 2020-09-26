NaVi заняли четвертое место на OGA Dota PIT

С 23 по 26 сентября проходят матчи европейского дивизиона турнира по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT. Призовой фонд соревнования составляет 175 000 долларов.

Этой ночью в полуфинале нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграли VP.Prodigy. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать".

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Таким образом, команда Богдана "Iceberg" Василенко покинула турнир, заняла 4-е место и заработала 14 161 долларов в качестве призовых. В свою очередь VP.Prodigy прошли в финал сетки "лузеров", где сыграют с Alliance за выход в гранд-финал турнира.

Запись поединка между Natus Vincere и VP.Prodigy