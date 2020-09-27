Team Secret - чемпион 3-го сезона OGA Dota PIT

С 23 по 26 сентября проходили матчи европейского дивизиона турнира по Dota 2 - 3-й сезон OGA Dota PIT. Призовой фонд соревнования составляет 175 000 долларов.

В гранд-финале турнира Team Secret обыграли VP.Prodigy. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой команды Клемента "Puppey" Иванова.

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Таким образом, Team Secret стали чемпионом 3-го сезона OGA Dota PIT и заработали 70 000 долларов. В свою очередь серебрянный призер VP.Prodigy получил 36 тысяч долларов в качестве призовых.

На пути к финальному поединку турнира "сикреты" прошли VP.Prodigy, Natus Vincere, и Alliance.

Запись поединка между Team Secret и VP.Prodigy